L'avenir des compagnies aériennes françaises se joue maintenant

Le redécollage progressif des compagnies aériennes françaises depuis la semaine dernière est une nouvelle épreuve de force. C'est ce qu'ont voulu faire comprendre Alain Battisti, président de Chalair et de la Fnam, Pascal de Izaguirre, président de Corsair, et Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et de Frenchbee, lors d'une intervention auprès de l'association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE), le 23 juin. Au contraire, pour eux, les compagnies « entrent dans la phase la plus risquée de la crise », selon les mots de Marc Rochet.



Alain Battisti explique que les autorités françaises ont très bien répondu à l'immédiateté de la crise covid avec des mesures fortes qui ont soulagé toutes les entreprises, y compris les...