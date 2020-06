IAI va convertir de nouveaux 767 en cargos pour DHL

Israel Aerospace Industries (IAI) a conclu un nouvel accord avec DHL International le 22 juin. La société allemande lui a ainsi confié les chantiers de conversion de trois Boeing 767-300 passagers en avions cargo. L'accord contient une option pour convertir un quatrième appareil si besoin.



La société de MRO souligne que ces conversions doivent permettre à DHL de mieux répondre à l'accroissement de la demande pour le transport de fret, consécutif à la crise sanitaire et la chute vertigineuse des capacités entraînée par l'immobilisation de plus de la moitié de la flotte mondiale. Si les services passagers reprennent peu à peu en Asie et en Europe, les nouvelles capacités qu'ils induisent en soute ne suffisent toujours pas à satisfaire la demande.



En effet, les premiers appareils à revenir en service sont les monocouloirs et les prévisions du secteur tablent sur un retour en vol lent et progressif des gros-porteurs - sans compter qu'une partie d'entre eux ne revolera peut-être pas, notamment parmi les A380, 747 et A340.



DHL exploite une flotte de plus de 200 appareils cargo actuellement, qu'elle a étoffé d'une cinquantaine d'appareils ces dix dernières années, tout en la modifiant légèrement pour augmenter la proportion qui lui appartient en propre (notamment sur le segment moyen-courrier). Elle compte toutefois rester prudente en termes d'expansion dans les mois à venir, maintenant que sa flotte est équilibrée, et en phase avec les évolutions du marché. Les quatorze 777F qu'elle a commandés en 2018 (dont quatre ont été livrés) sont appelés à n'avoir aucune incidence sur ses capacités mais améliorer les coûts, l'efficacité et la disponibilité de sa flotte.