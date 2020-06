LATAM ferme sa filiale argentine

La compagnie aérienne chilienne LATAM a annoncé mercredi l'arrêt des activités de sa filiale argentine en raison des conséquences sur le trafic aérien de la pandémie de coronavirus. "L'arrêt des opérations de LATAM Airlines Argentine, pour un temps indéterminé, est due aux conditions actuelles de l'industrie locale, aggravées par la pandémie de Covid-19", indique la principale compagnie d'Amérique latine dans un communiqué. LATAM Airlines Argentine, présente dans le pays sud-américain depuis quinze ans, va cesser d'effectuer les douze liaisons intérieures qu'elle assurait avant la pandémie. Les quatre liaisons internationales vers les Etats-Unis, le Brésil, le Chili et le Pérou, vont être maintenues, mais elles seront prises en charge par d'autres filiales de LATAM. "C'est une mauvaise nouvelle, mais inévitable. LATAM doit aujourd'hui se concentrer sur la transformation du groupe pour s'adapter à l'aviation post-Covid-19", a déclaré Roberto Alvo, PDG de la compagnie. Fin mai, LATAM s'est déclarée en faillite aux Etats-Unis et s'est placée sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites qui permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser sa dette de se restructurer à l'abri des créanciers. Elle a placé ses filiales du Chili, du Pérou, de l'Equateur et de la Colombie sous le parapluie de cette loi. Mais elle ne l'a pas fait pour ses filiales en Argentine, au Brésil et au Paraguay pour lesquelles elle a entamé des négociations directement avec les gouvernements de ces pays. En Argentine, la compagnie a entretenu des relations difficiles avec les gouvernements successifs et les syndicats, surtout concernant ses vols intérieurs. LATAM a annoncé mi-mai le licenciement de 1.400 employés de ses filiales au Chili, en Colombie, en Équateur et au Pérou, une décision qui s'ajoute à un programme de départ volontaire à la retraite pour quelque 800 personnes. Avant la pandémie, la compagnie aérienne, née de la fusion de LAN au Chili et de TAM au Brésil, desservait 145 destinations dans 26 pays. Elle comptait plus de 42.000 employés et exploitait 1.400 vols quotidiens, transportant plus de 74 millions de passagers par an.