Singapour suspend la construction du Terminal 5, futur terminal géant de l'aéroport de Changi

Singapour va suspendre la construction d'un important terminal aéroportuaire, pour deux années, afin de le mettre aux nouvelles normes sanitaires post Covid-19, alors que l'aviation mondiale lutte pour se remettre de la pandémie de coronavirus. Le ministre des Transports Khaw Boon Wan a déclaré mardi que le gouvernement allait utiliser ce temps pour étudier la manière dont les transports vont changer après la pandémie, et ainsi redessiner ce terminal pour qu'il soit conforme aux nouvelles attentes en matières sanitaire et de sécurité. Selon des experts, les compagnies aériennes vont connaître des contraintes encore plus importantes que celles apparues après l'attaque du 11 septembre 2001 à New York. Le terminal 5 de l'aéroport Changi, qui devait accueillir jusqu'à 50 millions de passagers par an dans sa conception initiale, devait être livré autour de 2030. Le transport aérien a été sérieusement touché par l'épidémie de Covid-19, les experts du secteur n'attendant pas un retour du trafic passager au niveau de 2019 avant 2023. Mais Khaw Boon Wan a assuré que l'aviation, tout particulièrement en Asie, était susceptible de se remettre malgré la menace de nouvelles infections après le relâchement des mesures de restriction initiales dans certains pays. Singapour a travaillé pour se faire une idée du futur de l'aviation commerciale, a-t-il dit lors d'une conférence en ligne avec des étudiants. "C'est la raison pour laquelle nous avons déjà décidé de faire une pause dans le projet du terminal 5... pour deux ans, le temps de terminer cette étude", a indiqué le ministre qui estime que des changements majeurs viendront après la crise sanitaire. "Je suppose que l'aménagement actuel du Terminal 5, son architecture, pourraient nécessiter des changements pour tenir compte de certaines besoins de sécurité", a-t-il ajouté. Singapour, dont l'aéroport est une plaque tournante régionale, a déjà fermé deux de ses quatre terminaux existants après la chute du trafic aérien due à l'épidémie de coronavirus.