Corsair, et la France avec elle, fait ses adieux au Boeing 747

Avant la crise du covid-19, Corsair exploitait trois Boeing 747-400. Ces appareils historiques, mythiques, acquis en 2005 auprès de United Airlines, l'embarrassaient toutefois de plus en plus au fil des années : vieillissants malgré le renouvellement des cabines, trop gourmands en carburant, trop difficiles à remplacer en cas de perturbation ou de problème technique, ils étaient associés à une flotte d'A330 plus récents et plus efficaces et souffraient de plus en plus de la comparaison. L'association A330-747 étant trop complexe donc coûteuse, Corsair avait déjà fait le choix de sacrifier ses Jumbo.



La crise a tout précipité. Alors que le dernier 747 devait partir à la retraite en avril 2021, tous ont été cloués au sol au printemps et la décision a été prise en avril de les y laisser. Ainsi, F-GTUI, F-HSUN et F-HSEA ont été envoyés à l'aéroport de Costworld à Kemble, au Royaume-Uni, pour y être démantelés par Air Salvage International (HSUN et HSEA ont été convoyés les 9 et 12 juin). Les appareils doivent être remplacés par des A330-300 et des A330-900.



Corsair indique que chacun de ses 747 avait réalisé plus de 13 000 vols depuis 2004, dépassant les 100 000 heures de vols et les 7 millions de passagers transportés.



Maintenant que la page de ses 747 est tournée, Corsair va s'attacher à redémarrer ses activités. En difficulté malgré les appels de Pascal de Izaguirre, son PDG, au gouvernement à aider l'ensemble des compagnies françaises à sortir de la crise, Corsair compte reprendre ses vols réguliers le 18 juin, avec un programme très allégé. Elle partira initialement de CDG, avant de rapatrier ses opérations à Orly, la réouverture de l'aéroport du sud parisien étant prévue pour le 26 juin. Quant à la liaison vers New York qu'elle devait inaugurer cet été, elle est reportée au printemps 2021.







Aujourd'hui est une journée importante pour le transport aérien français puisque les restrictions se lèvent dans la plupart des pays européens, permettant aux Français de voyager de nouveau en Europe, aux Européens de revenir en France et aux compagnies aériennes de commencer à reconstruire un programme de vols. Mais elle aura une saveur particulière pour Corsair : la compagnie s'est séparée aujourd'hui de son dernier Boeing 747-400, F-GTUI, le dernier 747 français, au cours d'une cérémonie à Orly.Avant la crise du covid-19, Corsair exploitait trois Boeing 747-400. Ces appareils historiques, mythiques, acquis en 2005 auprès de United Airlines, l'embarrassaient toutefois de plus en plus au fil des années : vieillissants malgré le renouvellement des cabines, trop gourmands en carburant, trop difficiles à remplacer en cas de perturbation ou de problème technique, ils étaient associés à une flotte d'A330 plus récents et plus efficaces et souffraient de plus en plus de la comparaison. L'association A330-747 étant trop complexe donc coûteuse, Corsair avait déjà fait le choix de sacrifier ses Jumbo.La crise a tout précipité. Alors que le dernier 747 devait partir à la retraite en avril 2021, tous ont été cloués au sol au printemps et la décision a été prise en avril de les y laisser. Ainsi, F-GTUI, F-HSUN et F-HSEA ont été envoyés à l'aéroport de Costworld à Kemble, au Royaume-Uni, pour y être démantelés par Air Salvage International (HSUN et HSEA ont été convoyés les 9 et 12 juin). Les appareils doivent être remplacés par des A330-300 et des A330-900.Corsair indique que chacun de ses 747 avait réalisé plus de 13 000 vols depuis 2004, dépassant les 100 000 heures de vols et les 7 millions de passagers transportés.Maintenant que la page de ses 747 est tournée, Corsair va s'attacher à redémarrer ses activités. En difficulté malgré les appels de Pascal de Izaguirre, son PDG, au gouvernement à aider l'ensemble des compagnies françaises à sortir de la crise, Corsair compte reprendre ses vols réguliers le 18 juin, avec un programme très allégé. Elle partira initialement de CDG, avant de rapatrier ses opérations à Orly, la réouverture de l'aéroport du sud parisien étant prévue pour le 26 juin. Quant à la liaison vers New York qu'elle devait inaugurer cet été, elle est reportée au printemps 2021.