L'Autriche veut soutenir Austrian Airlines et l'écologie

Le gouvernement autrichien s'engage pour sauver Austrian Airlines. Il a décidé d'octroyer une aide financière de 450 millions d'euros, répartis entre 150 millions d'euros qui iront grossir les fonds propres de la compagnie et 300 millions d'euros de prêts remboursables d'ici 2026. Ce soutien est conditionné à des engagements de réduction des émissions de CO2 chez Austrian, qui pourraient s'accompagner de mesures gouvernementales plus générales touchant l'ensemble du transport aérien autrichien.



Austrian Airlines va ainsi devoir poursuivre la réforme de son réseau intérieur en retirant ses services vers les destinations pouvant être efficacement desservies et reliées au hub de Vienne en moins de trois heures par un autre mode de transport. Une décision allant dans ce sens avait été...