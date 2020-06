Hong Kong vole au secours de Cathay Pacific via un plan de recapitalisation

Cathay Pacific a dévoilé mardi un plan de recapitalisation de 39 milliards de dollars hongkongais (4,4 milliards d'euros), porté essentiellement par le gouvernement hongkongais, et ce afin d'aider la compagnie asiatique à faire face à l'impact du coronavirus. Comme l'ensemble du secteur aérien, la compagnie phare de l'ex-colonie britannique a été totalement plombée par la pandémie qui a cloué ses avions au sol et provoqué mécaniquement des pertes abyssales. Mardi, Cathay Pacific a annoncé un vaste plan d'injections de liquidités, essentiellement porté par l'exécutif local, pour lui permettre de se maintenir à flot. "Cathay Pacific a exploré les options disponibles et considère qu'une recapitalisation est nécessaire pour s'assurer qu'elle a suffisamment de liquidités pour affronter la crise actuelle", a annoncé la compagnie hongkongaise dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong. Le plan prévoit l'émission de 19,5 milliards de HKD d'actions préférentielles pour la région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR), qui consentira en outre un prêt de 7,8 milliards HKD, selon un communiqué du groupe. L'émission de 11,7 milliards de HKD d'actions est aussi prévue pour les actionnaires traditionnels de la compagnie. La cotation du titre de Cathay Pacific avait été suspendue mardi matin à Hong Kong dans l'attente de cette annonce. Le conglomérat hongkongais et britannique Swire possède 45% des actions de Cathay, tandis que Air China en possède 30%. "Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement de la HKSAR qui permet à Cathay Pacific de maintenir ses opérations et de contribuer au statut de Hong Kong en tant que plateforme internationale de l'aviation", a déclaré dans le communiqué le président de Cathay Patrick Healy. L'exécutif hongkongais doit donner mardi après-midi une conférence de presse, avant que Cathay Pacific ne fasse de même. M. Healy précise dans le communiqué que la compagnie a annoncé de nouvelles baisses de salaire et un second plan de prise de congés sans solde pour les employés. Avant la pandémie de coronavirus, Cathay était l'une des plus grandes compagnies aériennes asiatiques, la cinquième mondiale en termes de fret. L'épidémie a provoqué l'effondrement total du trafic international passager. Son activité fret a été maintenue tant bien mal. Mais contrairement à ses rivales étrangères, la compagnie aérienne ne peut se rabattre sur ses vols intérieurs, inexistants à Hong Kong.