L'aviation régionale, première à redémarrer mais toujours sous tension

Le secteur de l'aviation régionale est particulièrement en danger durant cette crise sanitaire. En déclin depuis plusieurs années, il est constitué d'acteurs très fragiles comme l'ont prouvé la faillite de Flybe en mars, celle toute récente de l'entité française de CityJet et la menace qui pèse sur HOP! D'un autre côté, la structure même des flottes lui donne aujourd'hui un avantage puisque les avions les moins capacitaires sont les premiers à être remis en service, le niveau de la demande et les restrictions sur les voyages ne permettant pas de redémarrer de façon viable les gros-porteurs ou les appareils de grande capacité. Le cabinet IBA livre sa vision de l'évolution du secteur et l'impact sur les mouvements de flotte et...