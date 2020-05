Rachat de Transat par Air Canada : l'UE ouvre une enquête approfondie

La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat du voyagiste canadien Transat par Air Canada, craignant une réduction de la concurrence sur le marché du transport aérien transatlantique. "Nous allons étudier avec attention si le transaction proposée pourrait impacter négativement la concurrence sur le marché transatlantique, avec à la clé des prix plus élevés, une qualité moindre et une réduction du choix pour les voyageurs", a déclaré Margrethe Vestager, chargée de la Concurrence à la Commission. Air Canada et Transat, via sa compagnie Air Transat, sont respectivement numéro un et deux du transport de passagers aériens entre l'Europe et le Canada, a rappelé la Commission. L'exécutif européen a jusqu'au 30 septembre pour prendre sa décision. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge en rien de l'issue de la décision. Le rachat de Transat par sa compatriote Air Canada avait été décidé à l'été dernier pour un montant total de 720 millions de dollars canadiens (485 millions d'euros).