Aeroflot : le nombre de passagers transportés s'effondre en avril

Le nombre de passagers transportés par le premier groupe aérien russe, Aeroflot, s'est effondré en avril, la Russie ayant fermé ses frontières et suspendu ses vols pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le groupe a indiqué lundi dans un communiqué que ses différentes compagnies avaient transporté 229.000 passagers en avril 2020, soit 95,2% de moins qu'en avril 2019. Depuis le début de l'année, le trafic de passagers a lui baissé de 34,7% pour la société contrôlée par l'Etat russe, qui exploite la compagnie du même nom ainsi que plusieurs transporteurs régionaux ou low-cost. Selon l'agence fédérale Rosaviatsia, le volume du transport aérien russe a baissé de 91,8% en avril par rapport à la même période l'année dernière. Aeroflot, membre de l'alliance SkyTeam dont fait également partie Air France-KLM, est de très loin le leader du secteur aérien russe. Mais selon les chiffres de Rosaviatsia, il se serait légèrement fait dépasser en avril par le numéro 2 du marché, le privé S7, en trafic de passagers. La Russie a pris des mesures strictes de confinement depuis le 28 mars, mais les suspensions de vols - d'abord vers la Chine puis vers l'Europe - avaient commencé dès la fin du mois de janvier. Les compagnies aériennes russes ont transporté environ 30% de passagers en moins sur un an dès le mois de mars. "Le groupe Aeroflot a optimisé son programme de vols prévus, réduisant la capacité en avril de 90%. Les vols opérés assuraient la connexion minimale entre Moscou et les régions", a précisé Aeroflot, indiquant que seuls 4.500 vols avaient eu lieu sur le mois. En raison des restrictions liées à la pandémie, "les vols ont été opérés avec une charge réduite", ajoute le groupe, affirmant commencer à reprendre progressivement les vols (à partir du 1er juin pour sa low-cost Pobeda) en se concentrant initialement sur le marché domestique. Le gouvernement russe a annoncé mi-mai le déblocage de 23,4 milliards de roubles - près de 293 millions d'euros au taux actuel - pour aider les compagnies aériennes du pays.