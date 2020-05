Un A320 de Pakistan International Airlines s'écrase à Karachi

Un Airbus A320 de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) s'est écrasé vendredi après-midi sur un quartier résidentiel de Karachi. L'appareil, immatriculé AP-BLD (MSN 2274) était en phase d'approche vers l'aéroport international Jinnah avec près d'une centaine de personnes à bord.



« Il y avait 91 passagers et 7 membres d'équipage » à bord du vol PK8303 de la compagnie nationale, « qui a perdu le contact avec le contrôle aérien à 14H37 » (09H37 GMT), a déclaré le porte-parole de PIA, Abdullah Hafeez, à des médias locaux.



« La dernière fois que nous avons eu des nouvelles du pilote, il a indiqué qu'il avait un problème technique », a raconté le PDG de la compagnie Arshad Malikdans dans une vidéo mise en ligne sur Twitter. « On lui a dit (...) que deux pistes étaient prêtes pour l'atterrissage, mais il a décidé de remettre les gaz. Pourquoi ? Il reste à déterminer quel était le problème technique. » D'après le ministre de l'Intérieur Ijaz Ahmad Shah, le pilote avait indiqué avoir « perdu un moteur » puis lancé « un appel de détresse ».



La catastrophe survient quelques jours seulement après que le pays a autorisé la reprise des vols commerciaux internes. Pendant plus d'un mois, les liaisons domestiques avaient été suspendues pour éviter une propagation du nouveau coronavirus.



La majorité des vols intérieurs réguliers de PIA étaient d'ailleurs encore suspendus jusqu'au 29 mai 2020.



L'armée pakistanaise a annoncé sur Twitter avoir envoyé sur le lieu de l'accident une force d'intervention rapide, ainsi que des éléments paramilitaires, qui sont arrivés sur place pour des opérations de secours.



Le Pakistan a un bilan mitigé en matière de sécurité aérienne, de fréquents accidents d'avions et d'hélicoptères civils et militaires s'étant produits au fil des ans. Le dernier accident aérien d'ampleur au Pakistan remonte à décembre 2016, lorsqu'un avion de ligne de la compagnie nationale PIA effectuant un vol intérieur s'était écrasé dans le nord montagneux du pays, tuant 47 personnes. Le crash le plus meurtrier ces dernières années au Pakistan remonte à 2010. Un Airbus 321 de la compagnie privée Airblue, ralliant Karachi à Islamabad, s'était écrasé dans les collines peu avant l'atterrissage dans la capitale, tuant les 152 personnes à bord.