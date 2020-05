L'Airbus A380 ne revolera plus sous les couleurs d'Air France

Le groupe Air France-KLM annonce la fin de l'exploitation de la totalité de la flotte d'Airbus A380 d'Air France. La crise liée à la pandémie précipite le sort du Super Jumbo au sein de la compagnie française.



C'en est fini de l'A380 chez Air France. La compagnie française vient d'annoncer que les neuf appareils qui restaient dans sa flotte ne redécolleraient pas. Elle accélère ainsi de deux ans leur retrait.



Les appareils étaient déjà sur le départ puisqu'ils devaient tous avoir été mis à la retraite fin 2022. Mais la crise sanitaire liée au covid-19, l'immobilisation de la flotte d'Air France et la lenteur probable de la reprise ont scellé leur destin. Etant l'appareil le plus capacitaire de la flotte et déjà difficile à rentabiliser en période de croissance, l'A380 était loin d'être sur la liste prioritaire pour le retour en vol lorsque les restrictions internationales qui pèsent sur les voyages allaient être levées, surtout pour quelques mois d'exploitation. Plusieurs sont désormais stockés chez Tarmac Aerosave.



En pleine opération de simplification de sa flotte, Air France a déjà indiqué que les Super Jumbos seront remplacés par ses nouveaux Airbus A350 - dont elle a reçu quatre exemplaires à ce jour sur les 38 commandés.



La compagnie rappelle que cinq de ses appareils lui appartiennent ou sont en crédit-bail, les quatre autres étant en location d'exploitation. Elle estime que la dépréciation de la flotte atteindra 500 millions d'euros.



Air France avait accueilli son premier A380 en octobre 2009. Mais le Super Jumbo a toujours eu du mal à s'intégrer dans la flotte et la compagnie, qui s'était initialement engagée sur douze appareils, n'a jamais réceptionné les deux derniers de sa commande, conservant une flotte de dix A380. Dotés d'un produit vieillissant, le réaménagement de leur cabine avait un temps été envisagé avant d'être abandonné en vue de l'accélération de leur retrait. Le premier d'entre eux a déjà quitté la flotte au début de l'année.