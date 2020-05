Thai Airways sera sauvée sans passer par la case privatisation

Le gouvernement thaïlandais va débloquer des prêts de plus de quatre milliards d'euros pour sauver sa compagnie publique. Thai Airways réduit sa flotte à moins de 100 appareils pour la reprise et se sépare de ses avions les plus anciens : tous ses Boeing 747-400 et tous ses 777 motorisés par Rolls-Royce.



Le plan de sauvetage du groupe Thai Airways commence à se dessiner et le gouvernement thaïlandais s'oriente désormais vers un prêt garanti par le ministère des Finances d'une valeur de 54 millions de bahts (1,5 milliard d'euros), assorti d'un prêt de sauvetage à court terme de 90 millions de bahts (2,6 milliards d'euros).



Cette dernière somme viendra renforcer la trésorerie de la compagnie alors que ces opérations ont été suspendues depuis le 1er avril pour deux mois, à l'exception de quelques vols de rapatriements assurés notamment vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que des vols de transport de fret, pandémie de coronavirus oblige.



Ce soutien vient en revanche contrecarrer le projet de renflouement de la compagnie...