Afrique du Sud : Comair, franchise de British Airways, placé en redressement

La compagnie aérienne sud-africaine Comair, franchise en Afrique du Sud de British Airways, a annoncé mardi avoir été placée en redressement à cause du confinement lié à la pandémie de Covid-19. "Ces circonstances extraordinaires ont totalement érodé notre base de revenus alors qu'on doit continuer à payer nos frais généraux", a expliqué Comair dans un communiqué. "La seule décision responsable est d'être placé en redressement (...) pour sauvegarder les intérêts de la compagnie et de ses actionnaires", a ajouté Comair. "C'est une procédure nécessaire (...) pour qu'on puisse redémarrer" en octobre ou novembre. Comair n'a plus assuré un seul vol passager depuis le 26 mars. Les clients qui ont acheté des billets de la compagnie pourront modifier leurs réservations dans les douze mois suivant leur date de départ initiale. Comair, qui existe depuis 1946, fait voler en Afrique australe des avions sous la marque British Airways, et possède une compagnie à bas coûts baptisée Kulula. L'arrêt quasi-total du trafic aérien mondial causé par la crise sanitaire actuelle a provoqué un séisme financier dans de très nombreuses compagnies aériennes. Le gouvernement sud-africain a refusé mi-avril d'accorder une énième aide à la compagnie nationale South African Airways (SAA), dont la chute a été précipitée par la pandémie de coronavirus. Il a annoncé la création d'une nouvelle compagnie sur les ruines de SAA.