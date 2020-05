Scandinavian Airlines obtient une ligne de crédit renouvelable garantie par la Suède et le Danemark

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi avoir obtenu une ligne de crédit renouvelable de 3,3 milliards de couronnes (308 millions d'euros) garantie par la Suède et le Danemark afin de lui permettre de traverser la crise. Cette facilité de crédit permettra à la compagnie, qui a annoncé fin avril une réduction de 40% de ses effectifs, de maintenir sa trésorerie à flot pour les trois ans à venir. Elle est garantie à hauteur de 90% par les gouvernements suédois et danois, ses deux principaux actionnaires. "Cet accord renforce notre position financière dans une période difficile où l'essentiel de notre flotte est immobilisée", a déclaré Torbjorn Wist, son directeur financier, dans un communiqué. Il a ajouté que la compagnie allait désormais se concentrer sur la réduction des coûts, mais aussi tenter d'obtenir du gouvernement norvégien qu'il accorde sa garantie sur un montant supplémentaire de 1,7 milliard de couronnes norvégiennes (152 millions d'euros). Frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 à l'image d'un secteur aérien sinistré, SAS, qui a mis en congé environ 90% de ses salariés mi-mars, a annoncé fin avril son intention de supprimer 1.900 postes à temps plein en Suède, 1.300 en Norvège et 1.700 au Danemark.