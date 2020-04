L'aviation régionale va-t-elle disparaître du ciel européen ?

Les compagnies régionales européennes se meurent lentement depuis quelques années et l'arrivée de la crise liée à la pandémie de coronavirus pourrait bien abréger leur souffrance au cours des tout prochains mois. La faillite de Flybe début mars en a été l'un des le plus marquant révélateur, mais la disparition de l'une des plus importantes compagnies régionales du continent ne sera hélas pas un cas unique.



En Allemagne déjà, la compagnie LGW (Luftfahrtgesellschaft Walter), connue sous la marque German Airways, a déposé son bilan le 22 avril auprès du tribunal de Düsseldorf suite à l'annulation sans préavis du contrat d'affrètement avec équipages qui la liait à Eurowings, filiale du groupe Lufthansa. LGW a précisé qu'il n'existait ...