Sans foule ni service à bord: prendre l'avion aux Etats-Unis à l'ère du coronavirus

Aéroports fantômes, annulations en cascade, boutiques fermées: la pandémie de coronavirus chamboule le transport aérien aux Etats-Unis. Morceaux choisis d'un voyage d'une équipe de l'AFP entre le Dakota du Sud et Washington. Denver, annulé. Phoenix, pas mieux. Un seul avion décolle ce samedi, à destination de Minneapolis, du petit aéroport de Rapid City. Un agent d'entretien désinfecte avec soin la main-courante d'un escalator du terminal, dont tous les commerces sont fermés. Plus agréable: il n'y a pour une fois pas besoin de faire la queue aux contrôles de sécurité. "Est-ce que vous pouvez enlever votre masque?", demande juste l'agente pour pouvoir vérifier la photo du passeport. "Qu'est-ce que la distanciation sociale?", expliquent des écriteaux placardés un peu partout aux portes d'embarquement. Un rappel pas forcément inutile dans le Dakota du Sud, l'un des derniers Etats américains à ne pas vivre confiné en ces temps de pandémie. Disciplinés, les gens patientent à distance respectable les uns des autres avant d'embarquer. Certains portent même des masques, une rareté dans le coin. La compagnie aérienne Delta ayant annulé deux de ses vols de la veille entre Rapid City et Minneapolis, faute d'être suffisamment remplis, celui du jour compte une bonne vingtaine de passagers, répartis de façon assez curieuse à bord du petit appareil. Des personnes ne voyageant pas ensemble sont placées côte à côte, et regroupées à l'arrière alors que plusieurs rangées de sièges ne sont pas occupées à l'avant. - Une rangée par personne - "Nous ne proposons pas de service à bord", s'excuse l'hôtesse, gantée mais sans masque, en distribuant snacks et bouteille d'eau dans des sachets en plastique individuels contenant également une lingette désinfectante. Elle multiplie les allers-retours dans l'allée centrale avec un sac poubelle afin qu'aucun déchet ne traîne dans les pochettes. La grande majorité des boutiques, cafés et restaurants sont également fermés lors de la courte escale à l'aéroport de Minneapolis. Ce grand hub régional habituellement plein de vie est plongé aujourd'hui dans un silence angoissant, seulement brisé par les appels à la prudence des haut-parleurs. Avant de décoller pour Baltimore-Washington, toujours avec Delta, une vidéo rappelant spécialement les consignes de sécurité sanitaires précède celles, plus habituelles, sur les gilets de sauvetage et les issues de secours. Dans ce deuxième avion, beaucoup plus grand, chacun a le droit à une rangée de trois sièges. Un petit goût de première classe pendant deux heures, le champagne en moins. A l'arrivée à destination, tout le monde se presse, sans vraiment respecter la distance sociale, pour quitter au plus vite l'appareil. Les mauvaises habitudes ne se perdent pas si facilement.