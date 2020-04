Air France-KLM et Air France obtiennent une aide financière de l'État de 7 milliards d'euros pour traverser la crise

Le groupe Air France-KLM vient de décrocher une aide de l'État français pour un montant total de 7 milliards d'euros, une somme qui lui permettra de traverser la crise liée à la pandémie de coronavirus qui touche particulièrement le transport aérien. Ce soutien financier, qui devrait être disponible dès le début du mois de mai, s'articule autour de deux mécanismes en cours de finalisation.



Le premier consiste en un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 4 milliards d'euros octroyé par un syndicat de six banques à Air France-KLM et Air France. Ce prêt bénéficie d'une garantie de l'État français à hauteur de 90% et d'une maturité de 12 mois, avec deux options d'extension d'un an consécutives, si Air France-KLM le souhaite.



Le second est une avance de l'État français en tant qu'actionnaire d'Air France-KLM pour un montant de 3 milliards d'euros et d'une maturité de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an consécutives exerçables par le groupe aérien franco-néerlandais. Pour rappel, l'Etat français détient une participation de 14,3% dans Air France-KLM.



Ce soutien « n'est pas un chèque en blanc », a souligné le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. « Nous avons fixé des conditions à Air France. Des conditions de rentabilité, car c'est l'argent des Français donc il faut qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable, et des conditions écologiques. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché », a-t-il affirmé.



« Au nom de notre Groupe et de ses personnels, je remercie l'État français ainsi que nos partenaires bancaires de leur soutien pour le futur du groupe Air France-KLM » a déclaré Benjamin Smith, le Directeur Général du groupe dans un communiqué. « Ce soutien et le plan d'actions du groupe nous permettront de traverser cette crise et d'aborder l'avenir d'Air France-KLM avec ambition et détermination » a-t-il poursuivi.



Air France-KLM rappelle aussi que l'État néerlandais a également affirmé son intention de soutenir le groupe et indique envisager « une opération de renforcement de ses fonds propres qui pourrait intervenir au plus tard à l'issue de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2020 ».