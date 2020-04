Les forces japonaises continuent de s'équiper en avions de mission

Les avions d'affaires reconfigurés plaisent décidément aux forces japonaises. Textron Aviation vient ainsi d'annoncer la livraison de deux Cessna Citation Latitude pour la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF), le 21 avril. Et l'arrivée d'un troisième appareil est déjà prévue pour 2021.



Ces appareils ont été livrés à Kanematsu Corporation, dont une division est spécialisée dans l'acquisition d'aéronefs pour les agences gouvernementales, mais ils seront propriété de la JASDF et opérés par elle. Ils seront ainsi intégré à un escadron spécialisé baptisé simplement Flight Check Squadron.



Les Citation Latitude ont été spécialement configurés pour des missions d'inspection en vol, qui consistent à effectuer des vols ponctuels pour calibrer différents instruments d'aide à la navigation installés à travers le Japon. Ils permettront ainsi aux autorités de garantir l'effectivité de leurs moyens et de leurs procédures. Les avions ont reçu pour ça le système d'inspection en vol UNIFIS 3000, développé par Norwegian Special Mission (NSM).



Avant la JASDF, ce sont les garde-côtes japonais qui s'étaient engagés pour des Falcon 2000 MSA de surveillance maritime à partir de 2015. Ils ont passé plusieurs commandes successives depuis, pour arriver à un total de six appareils l'an dernier. Dassault Aviation a annoncé en début d'année avoir déjà livré les quatre premiers exemplaires.