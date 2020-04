Le directeur général d'Air France-KLM va renoncer à son bonus au titre de 2020

Le directeur général d'Air France-KLM Benjamin Smith va renoncer à son bonus au titre de 2020 dans le contexte de la crise du coronavirus et s'impose une réduction de 25% de sa rémunération, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. "Je renouvelle fermement l'engagement que j'ai pris dès le 16 mars 2020 de renoncer à 25% de ma rémunération (fixe, Ndlr) pendant la crise liée au covid-19. Dans le contexte de la période très difficile que traverse le groupe Air France-KLM, cet engagement de réduction de ma rémunération implique évidemment l'abandon de ma rémunération variable annuelle (+bonus+) au titre de l'exercice 2020", a indiqué le patron du groupe franco-néerlandais dans un communiqué. Cette mise au point intervient alors que l'éventuel versement d'un bonus à M. Smith a fait des vagues aux Pays-Bas et que le groupe est en train de négocier une aide sous forme de prêts avec les Etats français et néerlandais pour lui permettre de faire face à l'effondrement du trafic lié à l'épidémie de coronavirus. Le ministre des Finances néerlandais Wopke Hoekstra a accueilli jeudi favorablement la déclaration de M. Smith estimant qu'"il est raisonnable et juste que cette proposition de bonus ait été rapidement abandonnée". "Un bonus n'a pas sa place dans cette crise sévère dans laquelle on demande à chacun de faire des sacrifices", a-t-il ajouté dans une déclaration à l'AFP. "Si nous soutenons des compagnies qui ont été plongées dans des difficultés en raison de la crise du coronavirus, nous demanderons également des sacrifice de la part de leurs dirigeants et de leur personnel", a-t-il poursuivi. "Nous avons déjà fait savoir cela à Air France-KLM", a-t-il précisé. La semaine dernière, le ministre avait déjà fait savoir qu'il s'opposerait à une augmentation du bonus du directeur général de KLM Pieter Elbers, après une levée de boucliers au Parlement. KLM avait alors retiré ce projet. M. Elbers a lui même indiqué qu'il ne réclamerait pas de bonus au titre de 2020. Le salaire fixe annuel de M. Smith s'élève à 900.000 euros. Sa rémunération variable pour l'exercice 2019, dont le versement est conditionné à l'approbation de l'assemblée générale du 27 mai, s'élève à 768.000 euros. Elle repose sur des critères liés aux objectifs financiers et individuels. M. Smith perçoit en outre une rémunération variable à long terme.