Air France veut accélérer sa restructuration dans le domestique

Les vols intérieurs d'Air France, aussi bien ceux assurés depuis Paris-Orly que les transversales entre les régions vont connaitre des changements très importants.



A l'occasion d'une audition des dirigeants du groupe Air France-KLM au Sénat, Benjamin Smith, son directeur général, et Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, ont annoncé que la mise en oeuvre du plan de transformation du groupe allait être accélérée. Il ne sera pas modifié dans le fond mais connaîtra des « ajustements, accélérations et transformations » rendus nécessaires par la crise dans laquelle le groupe est plongé. « La dynamique du projet que j'ai lancé a été arrêtée en pleine progression. Mon engagement est de le mener à son terme », a affirmé Benjamin Smith.



Le réseau intérieur cumulant des pertes de 200 millions d'euros par an, sa restructuration reste au coeur des préoccupations des dirigeants du...