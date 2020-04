Annegret Kramp-KarrenbauerTornadoEurofighterF/A-18 Super HornetLuftwaffe L'Allemagne confirme le tandem Eurofighter et Super Hornet Léo Barnier IL Y A 5 HEURES | 512 mots abonné Les Tornado (au premier plan) devraient laisser leur place aux Eurofighter (second plan) et aux Super Hornet. © Bundeswehr / S. Petersen Le remplacement du Tornado en Allemagne est une question lancinante depuis plusieurs années. Alors que leur fin de vie - prévue à partir de 2025 - se rapproche à grand pas, Annegret Kramp-Karrenbauer a décidé de trancher. Le 21 avril, la ministre fédérale de la Défense a annoncé la sélection d'un tandem Eurofighter Typhoon - Boeing F/A-18 Super Hornet pour succéder à l'avion de combat multirôle. Elle confirme ainsi une option qui se précisait depuis quelques semaines, au détriment du F-35 notamment. Ce choix sera proposé à la commission de la défense du Bundestag dès ce 22 avril. Le Parlement allemand sera le décisionnaire final comme pour toute question d'armement dans le pays.



Léo Barnier

Journaliste spécialisé

Industrie & Technologie, Equipements, MRO



