Austrian Airlines va se séparer du quart de sa flotte

Austrian Airlines (AUA), filiale du groupe Lufthansa, a annoncé mardi la réduction de 25% de sa flotte à l'horizon 2022 pour surmonter la crise du transport aérien liée à la pandémie de coronavirus. Austrian va se séparer de 20 de ses 80 appareils, principalement les plus âgés. Cette réduction correspondra à une baisse de 20% de l'offre de sièges. "Nous voulons conserver notre hub long-courrier, même si nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter au marché un peu plus petit", avec les 60 machines restantes, a indiqué le directeur général d'AUA Alexis von Hoensbroech dans un communiqué. Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures annoncées par le groupe Lufthansa qui avait indiqué début avril devoir tailler dans sa flotte et se séparer d'une quarantaine d'avions pour affronter la crise. La compagnie autrichienne ajoute ne pas espérer avant 2023 un retour de la demande à un niveau comparable à celui antérieur à la crise. La quasi totalité des avions d'AUA sont cloués au sol depuis le 18 mars et au moins jusqu'au 3 mai. Les appareils les plus âgés étant ceux qui consomment le plus de kérosène, la décision d'Austrian Airlines de s'en séparer est également le résultat de "considérations écologiques", affirme la compagnie qui va par ailleurs retirer une majorité de "petits avions" affectés aux vols court-courriers. AUA a réclamé un important plan d'aide de l'Etat, que le gouvernement autrichien souhaite assortir d'une contrepartie environnementale. Celle-ci pourrait notamment comprendre une réduction des court-courriers et un investissement dans les carburants verts. Quelque 7.000 personnes sont actuellement salariées d'AUA, qui n'a pas détaillé l'impact sur l'emploi de cette restructuration. Avant le début de la crise, Austrian Airlines avait présenté un plan de restructuration visant à supprimer 700 à 800 postes d'ici à 2021. Le transport aérien international fait face à une crise sans précédent et en appelle à des renflouements publics considérables pour éviter la faillite des compagnies affectées.