La chute du trafic se stabilise autour de 90 % en Europe

Ce n'est pas une surprise, il n'y a plus grand chose qui vole en Europe aujourd'hui. Après une dégringolade tout au long du mois de mars, la chute du trafic semble s'être stabilisée depuis le début du mois d'avril. Selon les statistiques d'Eurocontrol, elle se situe en moyenne entre -85 et -90% par rapport à la même période l'an dernier.Certains jours, c'est même plus de neuf vols sur dix qui ont ainsi disparu. Là où 30 000 vols environ sillonnaient quotidiennement le vol européen en avril 2019, Eurocontrol n'en compte plus qu'entre 2 500 et 4 000 en avril 2020. Une situation qu'illustre bien l'animation mise en ligne par l'organisation européenne (voir ci-dessous).Des variations sensibles existent selon les pays. La Norvège semble ainsi la plus épargnée. Pour autant, elle a tout de même perdu plus des deux tiers de son trafic.Pour aider le transport aérien à traverser à cette situation sans précédent, les Etats membres d'Eurocontrol ont adopté une enveloppe budgétaire en début du mois pouvant aller jusqu'à 1,1 milliard d'euros. Elle ouvre la possibilité pour les compagnies aériennes de reporter en partie le paiement de leurs redevances de contrôle aérien.