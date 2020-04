Corsair ne fera pas revoler ses Boeing 747

Corsair sortira elle aussi plus petite de la crise liée à la pandémie de covid-19. Dans une intervention sur BFM TV le 20 avril, Pascal de Izaguirre, son président directeur général, a confirmé que les trois Boeing 747-400 ne revoleraient pas à la reprise des opérations. Il appelle également le gouvernement français à l'aide pour sauver la compagnie.



Le retrait des 747 était un projet mûri et planifié depuis longtemps. Le premier devait quitter la flotte dès cette année et les deux autres devaient suivre en avril 2021, remplacés par des A330-300 et A330-900. La simplification d'une flotte très complexe à gérer interviendra donc un an plus tôt que prévu, mais certainement pas dans les conditions rêvées.



Par ailleurs, Pascal de Izaguirre a appelé le gouvernement à l'aide. Car la compagnie aérienne doit non seulement passer le cap de l'immobilisation avec une absence totale de recettes mais elle aura également besoin d'un soutien financier pour redémarrer, dans une configuration où ses dépenses augmenteront de nouveau avec la reprise des vols mais ses recettes resteront très faibles. La situation est d'autant plus sérieuse que le PDG de Corsair rappelle que les résultats de la compagnie se jouent principalement sur juillet et août, alors que l'été sera « très dégradé » cette année.



Comprenant le soutien de l'Etat en faveur d'Air France, il estime toutefois « indispensable que toutes les compagnies françaises bénéficient d'un soutien » au risque de provoquer une distorsion de concurrence. Il appelle donc à un « plan Marshall du transport aérien », un soutien massif de l'Etat à l'ensemble du secteur, à l'image que ce qui a été décidé dans d'autres pays comme les Etats-Unis, la Norvège ou Singapour.



Alors que lui aussi s'attend à un retour à la normale très long, avec une transformation profonde du comportement des consommateurs affectant fortement le trafic affaires et durablement le trafic loisir, la question de la livraison des prochains A330-300 et A330-900 commandés se pose. Un A330-300 était initialement attendu ce mois-ci et cinq A330neo entre août 2020 et mai 2021.