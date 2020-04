L'US Army sélectionne Bell et Sikorsky pour son FARA

En ces temps confus, il arrive que certaines nouvelles passent sous le radar. C'est le cas de la sélection par l'US Army du 360 Invictus et du Raider X pour son programme de Futur aéronef de reconnaissance et d'attaque (FARA) fin mars. Les deux projets d'hélicoptères, menés respectivement par Bell et Sikorsky (groupe Lockheed Martin), sont ainsi les finalistes de la compétition au détriment de d'AVX et L3, Boeing et Karem Aircraft.



Cette sélection marque la fin de la première phase de la compétition, à savoir la conception préliminaire d'un appareil par chacun des cinq candidats. Les deux finalistes doivent désormais passer à la phase deux, avec la conception détaillée, le développement et le test d'un prototype. Celle-ci...