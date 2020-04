Korean Air met 70% de son personnel en congé

La compagnie aérienne sud-coréenne Korean Air a annoncé la mise en congé de 70% de ses 19.000 employés en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus qui frappe durement le transport aérien. De nombreuses compagnies aériennes internationales ont été contraintes de clouer au sol la quasi-totalité de leur flotte en raison des restrictions de circulation liées au Covid-19. Ce secteur est l'un des plus durement touchés par la crise financière liée au nouveau coronavirus. Korean Air, l'une des plus grandes compagnies au monde, est le fleuron de Hanjin group, un des plus vastes conglomérats familiaux, appelés "chaebols", qui dominent l'économie sud-coréenne, la 12e mondiale. La majorité de son personnel sera mise en congé pour six mois à compter du 16 avril en réponse à la "détérioration des conditions commerciales", a déclaré Korean Air dans un communiqué. Conformément aux usages en Corée du Sud, les employés percevront 70% de leur salaire habituel, dont la majeure partie - jusqu'à 90% selon certaines sources - sera financée par un plan gouvernemental en faveur des entreprises nécessitant un soutien financier pour faire face à la crise liée au coronavirus. Le syndicat de Korean Air a accepté cette mesure qui vise à "partager les charges", a déclaré la compagnie dont les dirigeants ont également consenti à des réductions de salaire. Cette mesure intervient après des mois de conflit au sein de la famille Cho concernant la prise de contrôle de la compagnie. Depuis des années, cette famille, mêlée à de multiples scandales, a défrayé la chronique. L'aînée de la famille, Cho Hyun-Ah, avait notamment fait la une des journaux en 2014 après avoir forcé deux membres d'équipage à se mettre à genoux pour demander pardon après s'être vue servir des noix de macadamia dans leur sachet et non dans un bol. Dernièrement, elle a cherché à évincer son frère Cho Won-tae de la présidence de Korean Air. Ce dernier a finalement obtenu, le mois dernier, le soutien des actionnaires. Avant même la crise liée au coronavirus, le groupe Hanjin était en difficulté. Sa filiale Hanjin Shipping, premier armateur sud-coréen et septième mondial, avait fait faillite en 2017.