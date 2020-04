Une perte de revenu de 6,85 milliards de dollars, voilà ce que risque le transport aérien des six principales nations aéronautiques africaines

Les gouvernements africains doivent urgemment aider l'industrie du transport aérien, secteur vital pour les économies nationales. L'Association internationale du transport aérien (IATA) l'a encore rappelé le 3 avril alors que la pandémie de covid-19 continue d'affecter durement le secteur.



Dans son dernier scenario d'évaluation de l'impact financier de cette crise, l'IATA s'est intéressée aux six principales nations de l'aviation civile sur le continent, à savoir l'Afrique du Sud, l'Egypte, l'Ethiopie, le Maroc, le Nigeria et le Kenya.



Dans son analyse, il ressort que ces six pays enregistreront 35,9 millions de passagers en moins en 2020, ce qui correspond à une perte de revenus d'environ 6,85 millions de dollars. Dans un tel scenario, leur PIB cumulé se verra...