Aviation Sans Frontières au service des besoins des hôpitaux

Aviation sans frontières (ASF) est habituée à agir dans l'urgence et dans des environnements bien plus difficiles mais l'association a décidé de se mettre au service du secteur médical en France et en Europe dans la lutte contre l'épidémie de covid-19. Elle a annoncé la mise en place prochaine d'une plateforme collaborative pour réaliser des rapatriements à la demande et de l'acheminement de personnel soignant et de petit matériel médical. En attendant, ceux qui en ont besoin peuvent déjà recourir à ses services en contactant l'association par téléphone ou par email.



S'appuyant sur le maillage très dense d'aérodromes en France (environ 500 plateformes), ASF estime que les hôpitaux situés à moins de quarante minutes d'une plateforme peuvent être nombreux. Il est donc tout à fait possible d'opérer des vols à la demande pour transférer rapidement les moyens humains et matériels là où les besoins sont les plus importants et les capacités sont saturées, notamment en réanimation. Le tout très rapidement et gratuitement.



Reste à obtenir des avions - d'affaires - et des équipages. Certains constructeurs, comme Dassault et Daher, ont déjà mis des appareils à disposition. ASF demande également aux propriétaires d'avions (aviation d'affaires, petites compagnies, propriétaires d'avions, sociétés de vol à la demande ou de partage de propriété) de dégager du temps de vol pour le mettre au service de l'association.



« On demande aux professionnels du secteur de mettre à disposition des avions et des équipages à titre gracieux [...] et on propose d'aller chercher les personnes en France, où qu'elles se trouvent », résume Gérard Feldzer, le président d'ASF, dans une intervention auprès de BFM TV.