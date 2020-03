Ethiopian Airlines a perdu 190 millions de dollars en deux mois

Décidément aucun transporteur n'échappe aux effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui fragilise dangereusement l'économie mondiale et le transport aérien jour après jour, même pas Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique.



Dans un entretien exclusif avec le journal local The Reporter, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, a déclaré que le transporteur avait perdu 190 millions de dollars de revenus au cours des mois de février et mars, en raison des perturbations des vols vers plusieurs destinations et de la baisse de la demande liée aux restrictions aux frontières, imposées par les Etats pour contenir la propagation du coronavirus.



Avant la pandémie, Ethiopian Airlines desservait une centaine de destinations...