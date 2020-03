Longview Aviation suspend la production des Dash 8-400 et des Twin Otter

Face à la chute vertigineuse de l'activité des compagnies aériennes dans le monde entier, Longview Aviation Capital sait qu'il doit s'attendre à des reports de livraisons et de contrats. En parallèle, le Canada a à son tour pris des mesures restrictives pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, ce qui promet un ralentissement économique. Le groupe a donc décidé de suspendre temporairement toutes ses activités de production d'appareils neufs. Cette mesure touche deux de ses filiales : Viking, avec son Twin Otter de série 400, et De Havilland Canada, avec le Dash 8-400.



Quelque 180 collaborateurs seront touchés chez Viking, soit 40% des effectifs. L'impact sera plus important chez De Havilland, où 800 collaborateurs vont être temporairement arrêtés, soit 65% des effectifs. L'incertitude étant la même partout quant à l'évolution de l'épidémie, aucune date de reprise de la production n'a été avancée.



Le reste des effectifs pourra poursuivre ses activités : assistance produit et services techniques à la flotte actuellement en service. Par ailleurs, les autres activités du groupe Longview se poursuivent normalement : maintenance, conversions de bombardiers d'eau (programme CL-415EAF) et leasing (Longview Aviation Asset Management).



David Curtis, président de Longview Aviation Capital, explique que « c'est une période de défis considérables pour notre industrie et pour nos clients, et nous devons nous adapter à cette nouvelle réalité - temporaire, espérons-le. Dans ce contexte, nous concentrerons nos efforts sur le soutien des flottes en service de nos clients et sur la fourniture des autres services que nos entreprises offrent à l'industrie aéronautique mondiale. »