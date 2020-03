Le cargo aérien sous pression face à la crise sanitaire

A l'heure où les frontières se ferment et les pays se replient sur eux-mêmes, le cargo aérien représente l'une des dernières ouvertures sur le monde et le garant d'un minimum de continuité dans les échanges. Le secteur du fret aérien est particulièrement sollicité en ce moment, alors même qu'une grande partie des capacités a disparu, les soutes des avions passagers n'étant plus disponibles. Les compagnies s'organisent donc et les appels à faciliter leurs opérations se multiplient.



Cependant, les restrictions imposées par les gouvernements sur le transport aérien peuvent interférer. C'est pourquoi l'IATA a lancé un appel auprès des gouvernements et de l'Europe dès le début de la crise pour que les équipages cargo soient exemptés de quarantaine, pour que...