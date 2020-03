Coronavirus : Air Canada va suspendre la majorité de ses vols internationaux

Air Canada a indiqué mercredi qu'elle allait suspendre "graduellement la majorité de ses vols transfrontaliers et internationaux d'ici le 31 mars 2020" après l'annonce de la fermeture temporaire de la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, pour enrayer la propagation du coronavirus. La compagnie canadienne va suspendre progressivement ses vols internationaux et transfrontaliers à destination des Etats-Unis en raison des "décisions des gouvernements nationaux, notamment le Canada et les Etats-Unis, de fermer les frontières et restreindre le transport aérien commercial". Mercredi matin, le président américain Donald Trump et Justin Trudeau ont pris la décision de fermer la frontière commune entre les deux pays, sauf pour les déplacements jugés essentiels et les marchandises. M. Trump a espéré pouvoir la rouvrir dans 30 jours. Sous réserve d'autres "restrictions" gouvernementales, la compagnie entend maintenir "un nombre restreint" de vols transfrontaliers et internationaux au départ de certaines villes canadiennes après le 1er avril 2020, selon un communiqué. Son réseau international baissera drastiquement, passant de 101 à 6 aéroports, tandis que son réseau transfrontalier canado-américain passera de 53 à 13 aéroports. Air Canada souhaite néanmoins maintenir "la desserte de l'ensemble des provinces et territoires du Canada après cette date, malgré un réseau substantiellement réduit", de 62 à 40 aéroports. Cette décision intervient deux jours après que la compagnie a annoncé réduire de 50% par rapport à l'an dernier sa capacité de transport de passagers au deuxième trimestre en raison d'une baisse de trafic et de ses recettes, conséquence de la pandémie du nouveau coronavirus. "Bien qu'elles soient compréhensibles, les restrictions sur les voyages imposées par les gouvernements du monde entier ont des conséquences cataclysmiques sur l'industrie mondiale du transport aérien", a regretté Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. "Certains secteurs, comme le voyage et le tourisme, sont plus vulnérables que d'autres. On travaille ensemble pour limiter les impacts", a tweeté le Premier ministre Justin Trudeau.