Coronavirus : le centre spatial de Kourou gèle les lancements de fusées

Le centre spatial de Kourou, situé en Guyane française, suspend les prochaines campagnes de lancement en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé lundi Arianespace et le président du CNES Jean-Yves Le Gall. "Face à l'épidémie de Covid-19 et pour mettre immédiatement en oeuvre les mesures décidées par le gouvernement français, les campagnes de lancement en cours au Centre spatial guyanais (CSG) sont suspendues. Elles reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront", affirme la société chargée de l'exploitation commerciale des lanceurs Ariane, Vega ou encore Soyouz. "Cette mesure exceptionnelle vise à préserver la santé des salariés et des populations locales, tout en assurant les conditions de sécurité requises pour la préparation des lancements planifiés", ajoute Arianespace dans un communiqué. Les prochains tirs prévus depuis le poste spatial européen concernaient le tir d'une fusée Vega fin mars et le lancement d'une fusée Soyouz emportant un satellite d'observation de la Terre, dont le tir prévu le 5 mars avait été reporté en raison de "vérifications complémentaires" sur un étage de la fusée. Les fusées et satellites qu'elles emportent sont mis "en configuration d'attente et en conditions de sécurité", selon Arianespace. Le Centre national d'études spatiales (CNES), qui gère le centre spatial de Kourou, a en effet mis en oeuvre son plan de continuité d'activité à la suite d'un comité exécutif réuni dimanche après-midi, a affirmé à l'AFP son président. Les salariés du CNES au siège parisien et à Toulouse sont mis en télétravail à l'exception notamment de "ceux chargés des opérations et maintien à poste de la dizaine de satellites, donc certains sont stratégiques, qui sont sous la responsabilité du CNES", a expliqué M. Le Gall. Le plan de continuité d'activité concerne également les "opérations des services de secours et sauvegarde par satellite (Cospas-Sarsat et Galileo)" ainsi que les activités de surveillance de l'espace et la gestion du réseau de stations au sol, précise l'agence spatiale française dans un communiqué. Outre la suspension des lancements, les chantiers en cours au centre spatial de Kourou sont également mis en sommeil, selon M. Le Gall. L'un d'eux est le nouveau pas de tir qui sera dédié à la fusée Ariane 6, dont le premier tir est censé avoir lieu en fin d'année. Le CSG emploie plus de 1.700 salariés, indique-t-il sur son site internet, précisant que le secteur spatiale représe environ 15% du PIB de la Guyane. Sept cas de coronavirus étaient recensés en Guyane dimanche à 15H00, selon Santé publique France.