Plombé par les manifestations à Hong Kong en 2019, Cathay anticipe une perte à cause du virus

Cathay Pacific a annoncé mercredi qu'elle tablait sur une "perte importante" au premier semestre 2020 à cause du coronavirus, tout en faisant état d'un plongeon de son bénéfice l'an dernier imputé aux manifestations à Hong Kong. La compagnie aérienne hongkongaise a été plombée au deuxième semestre 2019 par l'impact d'une crise politique sans précédent à l'origine d'une forte baisse de la fréquentation touristique dans l'ex-colonie britannique. Le groupe a en outre pris de plein fouet les effets du conflit commercial entre Pékin et Washington. Mais l'impact de ces épreuves passées, probablement sans commune mesure avec celui de l'épidémie de Covid-19 ayant conduit la compagnie à réduire considérablement ses rotations, est pour l'heure, impossible à évaluer. "Nous nous attendons à essuyer une perte importante au premier semestre 2020", a déclaré le président de la compagnie, Patrick Healy, dans le communiqué accompagnant les résultats annuels. "L'épidémie de Covid-19 depuis janvier 2020 a créé un environnement opérationnel difficile, et elle va nuire à la performance financière du groupe et à la position de ses liquidités", a expliqué la compagnie dans un communiqué. - Avions immobilisés - Confrontée très tôt à la baisse de la demande consécutive à l'explosion en janvier du nombre de cas de contaminations en Chine et aux mesures du gouvernement hongkongais pour empêcher les arrivées de Chinois du continent, Cathay a réduit de 90% ses vols vers la Chine et propose 40% de destinations en moins dans le monde entier. Des dizaines d'avions de la compagnie sont désormais immobilisés, parqués sur le tarmac de l'aéroport de Chek Lap Kok. La direction vient par ailleurs de demander à ses 34.000 employés de prendre d'ici juin trois semaines de congés sans solde. "Il se peut que nous devions prendre d'autres mesures. Mais en soutenant ce congé spécial, vous nous aiderez en ces temps de besoin", avait imploré en février le PDG Augustus Tang dans une allocution vidéo. Pour l'instant, 120 personnes ont été contaminées par le coronavirus à Hong Kong. Et les habitants traumatisés par l'épidémie de Sras en 2003 ont très tôt adopté des mesures drastiques pour éviter d'être infectés. Trois personnes sont mortes de la maladie dans l'ex-colonie britannique. Cathay Pacific avait renoué avec les bénéfices lors de l'exercice 2018 après deux années dans le rouge en raison de la concurrence féroce des transporteurs chinois à bas coûts et aux offres plus luxueuses de rivales du Moyen-Orient. Le groupe est resté dans le vert en 2019, mais a déploré une chute de 28% de son bénéfice net, qui est ressorti à 1,7 milliard de dollars hongkongais (191 millions d'euros) sur l'ensemble de l'année, contre 2,3 milliards de HKD en 2018. - Récession - "Avec l'intensification de l'agitation sociale à Hong Kong au second semestre et la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, nous avons été confrontés à une baisse du trafic passager", a expliqué M. Healy. "Nous avons fait face à un environnement extraordinairement difficile quand l'économie hongkongaise est entrée en récession", a-t-il poursuivi. "En conséquence, nos résultats au second semestre, normalement plus forts que ceux du premier, ont été largement inférieurs à ce qu'on aurait pu espérer." Cathay a vu son bénéfice net fondre à 344 millions HKD au second semestre, contre 1,3 milliard au premier. L'ex-colonie britannique a vécu de juin à décembre sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations parfois quotidiennes, et souvent violentes, pour demander des réformes démocratiques et dénoncer les ingérences de Pékin dans les affaires intérieures. Sur l'ensemble de l'année, la compagnie, qui a bouclé en juillet le rachat de sa rivale à bas coût HK Express, a transporté 0,7% de passagers en moins qu'en 2018 et vu son chiffre d'affaires reculer de 3,7% à 107 milliards de HKD. En dépit des incertitudes liées au coronavirus en 2020, le groupe s'est dit "prudemment optimiste concernant le fret après la réduction récente des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine".