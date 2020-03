Iran Air reprend ses vols vers l'Europe

La compagnie aérienne Iran Air a annoncé mardi reprendre ses vols pour l'Europe, après les avoir suspendus pendant deux jours en raison d'une décision apparemment liée à une interdiction frappant ses avions dans le ciel européen. "Tous les vols reprendront, à l'exception de ceux pour Vienne (en Autriche), Stockholm et Göteborg (en Suède), qui ont annulé les vols en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus", a indiqué Iran air dans un communiqué. La reprise des vols intervient après des discussions menées par l'Organisation de l'Aviation civile en Iran et le ministère iranien des Affaires étrangères avec des hauts responsables européens, selon ce communiqué. Selon plusieurs sites spécialisés, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) avait interdit en février trois appareils d'Iran Air dans l'espace aérien européen: un Airbus A321-200 et deux Airbus A330-200 n'ayant pas fait l'objet de mises à niveau nécessaires pour obtenir l'autorisation de voler en Europe. Iran Air n'a pas précisé pour quelles raisons la suspension avait été levée. L'Iran est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, qui a fait mardi 54 nouveaux morts, portant le bilan à 291, selon les autorités, qui ont aussi confirmé 881 nouveaux cas, avec un total de 8.042 infections.