Aeroflot ouvre les portes de son Airbus A350 et présente ses cabines

L'entrée s'est faite porte 1, laissant le visiteur découvrir la cabine de classe affaires dans sa totalité. Ou presque. Aeroflot a en effet choisi de l'équiper de fauteuils Horizon de Collins Aerospace, qu'elle a dotés de cloisons plutôt hautes, donnant une vision très compartimentée et assez massive de la cabine, avec finalement assez peu de visibilité sur les fauteuils. De quoi satisfaire l'un des trois éléments devenus standards d'une cabine affaires : l'intimité. En plus des cloisons, les « Suites », qui doivent se rapprocher d'un produit de première classe, sont dotées d'une porte, dont le passager peut choisir de ne fermer que la moitié inférieure. Les sièges du milieu sont également équipés d'un séparateur escamotable, permettant de voyager seul ou à deux.



Bien que dotée de fauteuils massifs, la cabine affaires préserve l'impression d'espace grâce à l'absence de compartiment bagages au-dessus des rangées du milieu. © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Les portes peuvent être utilisées de différentes façons afin de définir soi-même son niveau d'intimité. © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

La classe affaires compte vingt-huit fauteuils, disposés en 1-2-1, l'accès au couloir pour tous en classe affaires étant l'une des nouveautés apportées par l'A350 chez Aeroflot.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Les fauteuils Horizon offrent un pitch de 48 pouces et se déploient en lit de deux mètres de long.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Ils sont équipés d'un écran HD de 21 pouces et de nombreux rangements, notamment un emplacement garde-robe.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

A l'arrière de la cabine, en porte 2, se trouve un galley (de Collins Aerospace également), dont une partie peut se fermer avec un rideau rigide afin d'offrir un espace bar accueillant aux passagers de la classe affaires.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Passé le bar, le passager accède à la classe Premium Economy. Elle compte 24 fauteuils MiQ de Collins Aerospace, disposés en 2-4-2 et dotés d'un pitch de 38 pouces. Chaque fauteuil est équipé d'un écran HD tactile de 13 pouces.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Pour sa classe économique, Aeroflot a de nouveau fait appel à Collins Aerospace. Elle se compose de deux cabines rassemblant 264 fauteuils Aspire, répartis en rangées de neuf sièges de front. Le pitch reste aux standards de l'industrie à 31 pouces. Les écrans donnant accès à l'IFE mesurent quant à eux 12 pouces.



© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Le système de divertissement en vol est fourni par Panasonic Avionics (solution eX3) et Aeroflot propose également à ses passagers une connexion à Internet en WiFi.



L'A350 sera initialement placé sur des vols courts (comme Moscou - Saint-Pétersbourg) pour les besoins de formation des équipages puis sera déployé sur tout le réseau de la compagnie, notamment vers Londres, Dubaï, Tel Aviv, New Delhi, New York, Miami et Pékin. Avec son introduction dans la flotte, Aeroflot relancera également ses vols directs vers Singapour à la saison hiver et inaugurera une nouvelle ligne vers Osaka.



La compagnie attend 22 exemplaires de l'appareil, dont la moitié sera livrée cette année. La livraison des onze autres A350-900 se prolongera jusqu'en 2023.



