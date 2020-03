Le modèle low-cost peine toujours à se populariser en Afrique

Le trafic aérien en Afrique continue de croître. De nouvelles compagnies aériennes naissent, certaines sous giron étatique, d'autres soutenues par des investissements privés. Dans cet environnement en mouvement, le modèle low-cost essaie depuis bientôt deux décennies de se frayer un chemin sur le continent. Seulement, les résultats sont encore loin du potentiel escompté.



Comair a été le pionnier du low-cost en Afrique, en lançant sa marque kulula.com en 2001 en Afrique du Sud. Depuis lors, plusieurs transporteurs à bas coût l'ont rejoint, notamment Mango et Safair. Ailleurs sur le continent, on a vu la naissance de deux filiales d'Air Arabia en Egypte et au Maroc, et plus récemment en 2013, de Jambojet, la filiale de Kenya Airways.