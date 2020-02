AirbusAeroflotA350 Aeroflot reçoit son premier Airbus A350 Emilie Drab IL Y A 57 MINUTES | 286 mots © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés



Aeroflot attend 22 exemplaires de l'appareil, mais seuls quatorze figurent au carnet de commandes depuis le retrait de huit A350-800 après l'abandon de leur développement. Ils lui seront livrés d'ici 2023. Le premier est le numéro de série 383 et a été acquis en leasing auprès de GTLK - qui doit remettre au moins deux autres A350 à la compagnie. Les livraisons devraient démarrer rapidement, le cinquième appareil d'Aeroflot étant déjà en assemblage sur la station 40 (où les ailes et l'empennage sont fixés au fuselage, notamment).



Cet A350 entrera en service début mars sur Saint-Pétersbourg, afin de parfaire la formation des équipages, puis sera affecté à des vols plus longs par la suite : New York, Pékin, New Delhi, Shanghai... Il permettra aussi à la compagnie de planifier le retour des vols directs entre Moscou et Singapour l'année prochaine.



Aménagé en configuration triclasse, l'A350 d'Aeroflot comptera 316 places, réparties entre 28 fauteuils de classe affaires (une imposante version de la famille Diamond de Collins Aerospace permettant une disposition en 1-2-1), 24 de Premium Economy et 264 de classe économique. Le Journal de l'Aviation reviendra prochainement plus en détail sur cet aménagement.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés La flotte long-courrier d'Aeroflot avance d'une génération. La compagnie russe a en effet reçu son premier Airbus A350-900 le 28 février. L'appareil, immatriculé VQ-BFY, est baptisé Tchaikovski - et le compositeur a été mis à l'honneur tout au long de la cérémonie qui a été organisée à Toulouse.Aeroflot attend 22 exemplaires de l'appareil, mais seuls quatorze figurent au carnet de commandes depuis le retrait de huit A350-800 après l'abandon de leur développement. Ils lui seront livrés d'ici 2023. Le premier est le numéro de série 383 et a été acquis en leasing auprès de GTLK - qui doit remettre au moins deux autres A350 à la compagnie. Les livraisons devraient démarrer rapidement, le cinquième appareil d'Aeroflot étant déjà en assemblage sur la station 40 (où les ailes et l'empennage sont fixés au fuselage, notamment).Cet A350 entrera en service début mars sur Saint-Pétersbourg, afin de parfaire la formation des équipages, puis sera affecté à des vols plus longs par la suite : New York, Pékin, New Delhi, Shanghai... Il permettra aussi à la compagnie de planifier le retour des vols directs entre Moscou et Singapour l'année prochaine.Aménagé en configuration triclasse, l'A350 d'Aeroflot comptera 316 places, réparties entre 28 fauteuils de classe affaires (une imposante version de la famille Diamond de Collins Aerospace permettant une disposition en 1-2-1), 24 de Premium Economy et 264 de classe économique. Le Journal de l'Aviation reviendra prochainement plus en détail sur cet aménagement. Emilie Drab

Rédactrice en chef adjointe

Aviation civile, Transport aérien



Follow AirbusAeroflotA350