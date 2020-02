Trans States Airlines se prépare à disparaître

Dans un mémo interne, Trans States Airlines a annoncé sa disparition d'ici la fin de l'année 2020. La compagnie américaine a en effet vécu une année 2019 très difficile et 2020 s'annonce encore pire : elle vient de perdre son contrat d'achat de capacité avec United Airlines, pour qui elle opérait des vols régionaux en ERJ145 sous la marque United Express. Elle estime donc impossible de poursuivre ses activités.



L'arrêt de la compagnie devrait se faire de manière progressive. Le contrat avec United subsistera en effet cet été et le programme de vols devrait donc rester intact. C'est par la suite qu'elle réduira progressivement sa flotte et ses opérations, jusqu'à les suspendre d'ici la fin de l'année.



La situation de la compagnie était difficile et elle souffrait notamment d'une difficulté à recruter des pilotes. Sa maison-mère, Trans States Holdings (qui possède également Compass et GoJet), avait d'ailleurs annulé sa commande de SpaceJet (ex-MRJ) en novembre dernier. C'est cette précarité qui a poussé United Airlines à restructurer son activité régionale en la consolidant au sein d'ExpressJet.



ExpressJet a en effet fait une annonce inverse : elle va ajouter 36 ERJ145 à sa flotte pour les exploiter sous la marque United Express. Le contrat sur l'achat de capacité par United a une validité d'un an mais devrait être étendu et des investissements sont également programmés pour rafraîchir les cabines (murs, sièges, éclairage LED). En même temps, la compagnie régionale va sortir sa sous-flotte d'Embraer 175 - dont elle exploite 25 appareils aux côtés de ses 95 ERJ145.