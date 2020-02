ANA signe de nouveau pour le 787 de Boeing mais change de moteurs

ANA redonne des couleurs à Boeing, qui n'a pas annoncé de nouvelle commande depuis le début de l'année. La compagnie japonaise a décidé de se réengager pour une quinzaine de Dreamliner, voire une vingtaine en comptant les options. Sa maison-mère, ANA Holdings, a en effet signé un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de onze 787-10 et un 787-9 en commande ferme, s'assurant des options sur cinq appareils supplémentaires. Trois 787-9 seront par ailleurs acquis en leasing auprès d'Atlantis Aviation Group. Boeing estime la valeur des appareils à cinq milliards de dollars.



Les 787-10 seront livrés les premiers, entre avril 2022 et mars 2025. Ils permettront à la compagnie de remplacer les 777 qui opèrent actuellement sur le réseau intérieur et sont voués à quitter la flotte. ANA estime que le remplacement de ces appareils lui permettra de réaliser une économie de 25% sur sa consommation de carburant.



Les 787-9 rejoindront quant à eux la flotte entre avril 2024 et mars 2026 - ceux acquis en leasing devant tous être livrés au cours de l'année fiscale 2024. Ils seront affectés à des dessertes internationales.



Tous les appareils seront équipés de moteurs GEnx-1B de General Electric. La compagnie tourne ainsi le dos à Rolls-Royce, qui équipait le reste de la flotte jusqu'ici mais dont les Trent 1000 ont causé bien des problèmes aux opérateurs ces dernières années.



Si les options sont exercées, les appareils seront livrés durant l'année fiscale 2025 et permettront à ANA de dépasser la centaine de Dreamliner en service à cette échéance. Cliente de lancement du Dreamliner en 2004, la compagnie japonaise a en effet commandé 83 appareils : trente-six 787-8, quarante-quatre 787-9 et trois 787-10. Elle attend encore la livraison de onze 787-9 et un 787-10.