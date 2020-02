Un mort et 157 blessés dans l'accident d'un avion de Pegasus à Istanbul

Un avion de ligne avec 177 personnes à bord s'est brisé et a pris feu après être sorti de piste à l'atterrissage à Istanbul mercredi, un accident spectaculaire qui a fait un mort et 157 blessés. Le fuselage de l'appareil, un Boeing 737-800 de la compagnie privée turque Pegasus, s'est brisé en trois et a pris feu après que l'avion est sorti de la piste à l'aéroport international Sabiha Gökçen, situé sur la rive asiatique d'Istanbul, selon les images diffusées par la chaîne CNN-Türk. L'avion, qui transportait 177 passagers et membres d'équipage en provenance de la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, est sorti de piste en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon le gouverneur d'Istanbul Ali Yerlikaya. Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé Fahrettin Koca a indiqué qu'un ressortissant turc avait été tué et que 157 personnes avaient été blessées dans l'accident. "Je peux dire que l'état de santé général des blessés est bon", a-t-il affirmé, ajoutant que l'un d'eux allait subir une intervention chircurgicale. Plusieurs médias turcs ont cependant rapporté que des passagers étaient encore bloqués dans la carcasse de l'appareil. Selon une correspondante de l'AFP sur place, l'appareil s'est brisé en deux endroits après la sortie de piste. La partie avant du fuselage, comprenant la cabine de pilotage et les premiers rangs, s'est dissociée du reste de l'appareil et s'est retournée. Une seconde fracture était visible au niveau du tiers arrière de l'avion, comprenant les 10 derniers rangs et la queue de l'aéronef. - Chute de 40 mètres - M. Yerlikaya, le gouverneur d'Istanbul, a indiqué que l'avion avait "glissé sur une soixantaine de mètres" après être sorti de piste, avant de "chuter d'une hauteur de 30 à 40 mètres" d'un talus. "L'accident aurait pu avoir des conséquences plus graves" encore, a-t-il souligné. Selon les médias turcs, plusieurs ressortissants étrangers se trouvaient à bord de l'avion, mais leurs nationalités n'étaient pas connues. Ni la compagnie Pegasus, ni les autorités aéroportuaires n'étaient joignables dans l'immédiat. Plusieurs dizaines de secouristes s'affairaient autour de l'appareil sous une forte pluie, tandis que d'autres se déplaçaient à l'intérieur de la carlingue qu'ils éclairaient avec des lampes, selon la correspondante de l'AFP. Des ambulances attendaient non loin de l'appareil. L'incendie qui s'était déclenché après l'accident a été maîtrisé par les pompiers, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu. L'aéroport Sabiha Gökçen a été fermé aux vols et tous les avions redirigés vers l'aéroport international Istanbul, sur la rive européenne de la capitale économique de la Turquie. Située à l'intersection de l'Europe, de l'Asie, du Proche-Orient et de l'Afrique, Istanbul est une plaque tournante majeure du transport aérien. Le président Recep Tayyip Erdogan entend faire de la ville la première destination aérienne mondiale, à l'aide notamment du méga-aéroport Istanbul inauguré en 2018. Mais la métropole de plus de 15 millions d'habitants est régulièrement balayée par des vents puissants et des pluies battantes qui compliquent la tâche des pilotes. Les conditions climatiques, qui peuvent être extrêmes en hiver, contraignent régulièrement les autorités aéroportuaires à annuler des vols. Des incidents mineurs, comme des sorties de piste ou des collision avec des oiseaux, se produisent parfois dans les deux aéroports internationaux de la ville. En 2018, un avion de la compagnie Pegasus avait fait une spectaculaire sortie de piste à Trabzon, dans le nord-est de la Turquie, terminant sa course suspendu à flanc de falaise. Personne n'avait été blessé dans cet accident.