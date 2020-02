Etihad vend une partie de sa flotte pour un milliard de dollars

Etihad se dote de coudées un petit peu plus franches. La compagnie émiratie a conclu un accord avec le fonds d'investissement américain KKR et la société de leasing Altavair AirFinance, selon lequel les deux partenaires vont acquérir seize Boeing 777-300ER et vingt-deux Airbus A330 pour un montant d'un milliard de dollars. Elle va ainsi pouvoir avancer dans son plan de transformation.



La transaction concernant les 777-300ER qui appartiennent en propre à Etihad sera conclue rapidement, au « début 2020 », et prévoit que, une fois acquis par KKR, les appareils seront re-loués à la compagnie. Actuellement, elle en exploite dix-neuf mais d'autres appareils sont stockés.



Les A330-200 et A330-300 seront quant à eux remis à la société de...