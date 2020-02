Les compagnies de Hong-Kong fortement impactées par le coronavirus

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la conjoncture est tout sauf favorable au développement des compagnies hongkongaises. Après voir souffert des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, après avoir essuyé six mois de manifestations qui ont porté un rude coup au tourisme et provoqué une récession, elles doivent désormais affronter la crise du coronavirus. Apparu en Chine au mois de décembre, il a mis à mal la faste période du Nouvel An chinois et isole de plus en plus le territoire semi-autonome.



A ce jour, Hong-Kong a identifié 24 cas de personnes infectées par le coronavirus, dont une y a succombé. Cette annonce a amené American Airlines et United Airlines à suspendre leurs vols vers...