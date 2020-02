Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic lancent leur co-entreprise

La nouvelle co-entreprise transatlantique est désormais lancée. Air France, KLM, Delta et Virgin Atlantic ont rendu concret leur partenariat et offrent désormais un réseau et des programmes de fidélisation élargis à leurs passagers sur les vols entre l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.



L'idée de réunir les co-entreprises Air France-KLM/Delta/Alitalia et Delta/Virgin Atlantic au sein d'une seule entité avait été officialisée en juillet 2017 et s'accompagnait notamment du projet d'Air France-KLM d'acquérir une participation de 31 % dans sa partenaire britannique. Le bénéfice majeur de ce projet pour Air France-KLM était son renforcement outre-manche. Depuis, la physionomie du projet a quelque peu changé : Alitalia n'en fait plus partie et la prise de participation dans Virgin Atlantic a été abandonnée en décembre dernier.



Mais les grandes lignes restent. Les clients pourront réserver un vol de n'importe laquelle des quatre compagnies et les combiner pour organiser le voyage qui leur convient le mieux. A partir du 13 février, les programmes de fidélité seront liés, permettant de gagner ou dépenser des Miles sur tous les vols couverts par le partenariat. Par la suite, de nouvelles liaisons en partage de code viendront enrichir l'offre et compléter celles déjà mises en place depuis mars 2019 entre Air France, KLM et Virgin, tandis que les programmes seront mieux alignés pour optimiser les délais de correspondance. Il est également prévu que les passagers puissent s'enregistrer et réserver leur siège depuis l'application ou le site de n'importe laquelle des quatre compagnies.



Le transport de fret profitera également des dispositifs. Une meilleure coopération entre les filiales cargos se concrétise par la multiplication d'installations colocalisées ou la mise en commun des options de transport routier, par exemple. Le chiffre d'affaires annuel de la co-entreprise, activité passage et fret confondues, est estimé à 13 milliards de dollars.



Celle-ci devrait couvrir jusqu'à 341 vols quotidiens sur le réseau transatlantique et proposer 110 routes sans escale, représentant 23 % de la capacité transatlantique totale. Elle permettra en outre des correspondances vers 238 destinations en Amérique du Nord, 98 en Europe et 19 au Royaume-Uni. Ce faisant, l'un des principaux objectifs d'Air France-KLM avec cette initiative a été préservé, ainsi que le rappelle Benjamin Smith, le directeur général du groupe : « cette coentreprise assurera à Air France-KLM un accès accru au marché britannique, et notamment à Londres-Heathrow, premier marché mondial pour le transport aérien. »