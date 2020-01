BAE Systems rachète pour plus de 2 milliards de dollars d'actifs à United Technologies et Raytheon

Le groupe britannique de défense BAE Systems a annoncé lundi le rachat en numéraire de plus de 2 milliards de dollars d'actifs aux groupes de défense américains United Technologies et Raytheon, en train de finaliser leur rapprochement. BAE va acquérir un système de géolocalisation militaire à Collins Aerospace, filiale de United, pour quelque 1,9 milliard, et également reprendre pour 275 millions de dollars l'activité de radio tactique aéroportée de Raytheon. Ces transactions sont soumises à "la réalisation effective de la fusion de Raytheon et United Technologies et à l'accord des autorités", précise BAE. Ces actifs, qualifiés d'"opportunités uniques" par le directeur général de BAE Charles Woodburn, sont sur le marché dans le cadre de désinvestissements requis par les autorités américaines de la concurrence pour approuver le rapprochement de Raytheon et United Technologies. Ils "complètent fortement notre activité de systèmes électroniques basée aux Etats-Unis" et présentent "de fortes perspectives de croissance". Ils devraient aussi "avoir un impact positif immédiat sur les résultats et la trésorerie" de BAE, précise le communiqué. L'activité de géolocalisation, dont le rachat sera financé par endettement, devrait générer un chiffre d'affaires de 359 millions de dollars et un excédent brut d'exploitation (adjusted EBITDA) de 127 millions de dollars en 2020. Celle de radio pour l'aviation militaire, "qui conçoit un vaste éventail de systèmes de communications sensibles avec le département américain de la Défense, les gouvernements alliés", affiche "un long historique d'innovations". Elle devrait générer un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars en 2019, avec un effet positif immédiat sur les résultats et la trésorerie. Elle devrait être financée par des liquidités existantes.