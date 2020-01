Flybe : le gouvernement britannique envisage un coup de pouce fiscal pour sauver la compagnie régionale

Le ministre britannique des Finances Sajid Javid doit examiner mardi avec d'autres membres du gouvernement un possible coup de pouce fiscal afin de sauver de la faillite la compagnie aérienne à bas coût Flybe, selon la presse britannique. M. Javid va s'entretenir avec la ministre des Entreprises Andrea Leadsom et celui des Transports Grant Shapps au cours d'une réunion où pourrait se jouer le sort du transporteur et de ses plus de 2.000 salariés. Interrogés par l'AFP, ni le Trésor ni la compagnie n'ont souhaité faire de commentaires. Le Premier ministre Boris Johnson a quant à lui déclaré sur la BBC mardi que le gouvernement "travaille très dur pour faire ce que nous pouvons" concernant Flybe. "Ce n'est pas au gouvernement d'intervenir et de sauver des entreprises qui sont en difficulté (...) mais il ne fait aucun doute que nous sommes conscients de l'importance de Flybe" en particulier pour assurer les liaisons dans l'ensemble du Royaume-Uni, a-t-il dit. Sans soutien financier, la compagnie pourrait devoir déposer le bilan très rapidement. Le plan qui est sur la table prévoit d'accorder à Flybe un report du paiement de la taxe britannique sur les billets d'avion jusqu'à 2023, soit une aide de 100 millions de livres (116,5 millions d'euros). En échange, les propriétaires de Flybe, regroupés dans le consortium Connect Airways, dont fait partie la compagnie Virgin Atlantic, devraient s'engager à injecter des dizaines de millions de livres dans la compagnie, qui accumule les pertes. Selon la BBC, le gouvernement pourrait même décider de réduire cette taxe sur les billets d'avion pour tout le secteur aérien, afin de respecter les règles européennes sur les aides d'État et ne pas donner l'impression de voler au secours d'une compagnie en particulier, ce qu'il a refusé de faire ces dernières années. Le refus des pouvoirs publics d'intervenir avait précipité la faillite de la compagnie aérienne Monarch fin 2017 et surtout du voyagiste Thomas Cook il y a quelques mois. Une baisse de la taxe sur les billets d'avion serait coûteuse pour les finances publiques puisqu'elle est censée rapporter 3,7 milliards de livres cette année. Une telle décision irait en outre à l'encontre des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, le transport aérien étant l'un des grands émetteurs de CO2. Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson pourrait être incité à faire un geste envers Flybe, la compagnie aérienne jouant un rôle économique clé dans des régions éloignées de Londres qui lui ont souvent apporté son soutien lors des élections législatives de décembre. La compagnie, qui transporte environ huit millions de passagers chaque année, vers 170 destinations en Europe, est très présente dans les aéroports de Manchester (nord de l'Angleterre), Southampton (sud), Aberdeen (Ecosse) et Belfast (Irlande du Nord). Flybe, dont le siège est à Exeter (sud-ouest de l'Angleterre), avait évité la faillite il y a un peu moins d'un an grâce à son rachat par le consortium Connect Airways. Mais le transporteur n'est toujours pas parvenu à se redresser et ses difficultés persistent, entre baisse de la demande sur fond de ralentissement de l'économie britannique, hausse du prix du carburant et forte concurrence en Europe.