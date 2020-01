Aeroflot redonne de l'élan au Superjet 100

Sukhoi Civil Aircraft n'a pas eu que la certification des Saberlets sur Superjet à fêter en décembre. L'avionneur a également célébré la livraison des cinq premiers SSJ 100 de la plus récente commande d'Aeroflot - qui portait sur une centaine d'appareils. Ils ont été remis à la VEB.RF (Vnesheconombank), qui assure leur financement, durant la dernière semaine de décembre et vont par la suite rejoindre les rangs de la compagnie russe.



Les appareils sont aménagés comme les 49 actuellement en service avec douze fauteuils de classe affaires et 75 de classe économique. Ils doivent être livrés jusqu'en 2026.



Cette livraison redore un petit peu le blason du Superjet, qui, sans avoir jamais vraiment décollé en dehors de Russie, était en perte de vitesse en 2019. L'appareil n'a même pas atteint le seuil des 300 commandes fermes, près de 150 ont été livrés mais seuls 117 sont en service aujourd'hui - la quasi-totalité de la flotte d'Interjet étant clouée au sol, ainsi que les appareils de CityJet. Pire, les livraisons sont au plus bas, avec seulement six appareils remis à leur client en 2019 (contre 28 en 2018).



Cela fait donc du bien à l'industrie aéronautique civile russe de rappeler que le plus important contrat de son histoire suit son cours. Mais aussi au SaM146 de Powerjet, sur lequel collaborent Safran et NPO Saturn. Il conserve cependant une petite part d'incertitude. La commande d'Aeroflot pour 100 SSJ 100 avait été signée en septembre 2018. Mais pour le moment, le conseil d'administration n'a donné son feu vert que pour la réception des cinq premiers appareils. Quant au financement par la VEB, il n'est pas encore assuré dans sa totalité et la banque étudie plusieurs options. Son président a récemment reconnu qu'il s'agissait d'une transaction compliquée, que la VEB ne pourrait pas assumer seule. Le gouvernement russe, soucieux de redonner de l'éclat à l'industrie russe, se fera fort de faciliter les choses.