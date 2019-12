Un ATR supplémentaire pour la flotte de Chalair

Chalair Aviation poursuit l'intégration d'ATR dans sa flotte. La compagnie française vient de recevoir un ATR 72-500 d'occasion, le 30 décembre. C'est le sixième appareil du constructeur franco-italien reçu en un an et demi, en appui des historiques Beech 1900D. Ce nouvel avion doit permettre à Chalair de desservir les lignes Orly-Quimper et Lyon-Poitiers-La Rochelle, toutes deux obtenues en délégation de service public (DSP) en octobre dernier à la suite d'appels d'offres européens.



« La mise en flotte de notre deuxième ATR 72-500 marque une étape significative pour notre compagnie, qui compte aujourd'hui cinq appareils de la série 500 », s'est réjouit Alain Battisti, président de Chalair. Cela donne donc deux 72-500 et trois 42-500, ainsi qu'un 42-300. La flotte compte par ailleurs huit Beech 1900D.



La provenance de ce nouvel ATR 72-500, récemment immatriculé F-HBCL, n'est pas encore connue si ce n'est qu'il est passé par les installations d'ATR à Toulouse-Francazal. Les trois 42-500 et le premier 72-500 avaient été acquis auprès d'Air France HOP! entre novembre 2018 et juin 2019. Chalair avait ainsi bénéficié de la décision prise fin 2018 par la compagnie nationale de se débarrasser de tous ses ATR, d'abord de la série -500 puis de la série -600. Les derniers exemplaires doivent d'ailleurs sortir de flotte dans les prochains mois.



Le 42-300 est quant à lui le premier ATR acquis par la compagnie en juin 2018 auprès de Lease Fly (société portugaise filiale d'Adige, la holding qui possède Chalair).



Avec ce nouvel ATR 72-500 et ses deux lignes, Chalair est en phase d'expansion, comme le souligne Alain Battisti : « Chalair Aviation a connu en 2019 une forte croissance de son activité et recruté près de 80 salariés. »