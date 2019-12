Asiana Une entreprise sud-coréenne du BTP prend le contrôle d'Asiana Airlines AFP IL Y A 8 HEURES | 337 mots Une société sud-coréenne spécialisée dans la construction a signé vendredi un accord en vue d'acquérir Asiana Airlines, la deuxième plus grande compagnie aérienne du pays, en proie à des difficultés financières. La HDC Hyundai Development Company a annoncé vendredi que son consortium a conclu un accord visant à acquérir une participation majoritaire de 2.500 milliards de won (1,9 milliard d'euros) dans la compagnie aérienne qui doit actuellement quelque 3.000 milliards de won à des institutions financières. Il y a quelques mois, sous la pression des créanciers, Kumho Industrial, le principal actionnaire de la compagnie aérienne, avait mis en vente sa participation de 31%. L'accord signé comprend également les filiales d'Asiana, les compagnies aériennes à bas coût Air Seoul et Air Busan. "Nous allons immédiatement enclencher le processus pour prendre le contrôle d'Asiana Airlines afin de stabiliser (financièrement) la compagnie", a affirmé dans un communiqué Chung Mong-gyu, président d'HDC Hyundai Development. Kumho, la société mère d'Asiana depuis plus de trente ans, rencontre des difficultés depuis quelques années et a été particulièrement affectée par la crise financière internationale. L'an dernier, le président alors en exercice d'Asiana avait présenté ses excuses après qu'un grand nombre de ses avions avaient décollé sans aucun plateau repas. La compagnie avait en effet été brusquement contrainte de changer de prestataire afin d'améliorer ses finances. Les difficultés rencontrées par la compagnie se sont aggravées cette année en raison du conflit commercial entre le Japon et la Corée du Sud qui a entraîné une baisse de la demande pour les vols entre les deux pays ainsi qu'une baisse du won face au dollar. Les actions d'Asiana ont enregistré une baisse de 3,38% vendredi après-midi à Séoul. Les articles dans la même thématique Asiana 10 MAI 2019 abonné Confort à bord Compagnies aériennes régulières Asiana renonce à la première classe sur A380

